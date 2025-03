Conferenza stampa, RANIERI: “Torna Dovbyk, col Como come andare dal dentista senza anestesia. Futuro allenatore? Io consiglio, il presidente decide. De Rossi deve fare il suo percorso e poi tornerà”

A due giorni da Roma-Como, in programma domenica alle 18 allo Stadio Olimpico, Claudio Ranieri parla in conferenza stampa. A partire dalla prossima sfida, poi, la squadra sarà impegnata per due settimane tra campionato e doppia sfida all’Atlethic Club per gli ottavi di Europa League.

Sky: Come sta Dovbyk e vorrei fare un ragionamento su di lui, a 27 anni un campionato solo d’alto livello, secondo lei è il futuro, i giocatori vanno aspettati?

Intanto godiamocelo quest’anno, ste recuperando, da domani dovrebbe tornare a disposizione. Siamo tutti in discussione.

Corriere dello Sport: Destabilizza sentire nomi di possibili nuovi allenatori e nella scelta finale il suo parere è quello che conta di più, sarà lei a ispirarlo?

Mi hanno preso anche per questo. Ma poi sarà il presidente a dire questo o quello, è mio compito dare un ampio ventaglio. Siamo tutti sotto esame, si devono impegnare tutti. Ora stanno raccogliendo quello che è nelle loro possibilità. A me non dà fastidio sentir parlare di nuovo allenatore, nemmeno alla squadra. Potete sbizzarrirvi, siamo tutti contenti.

Gazzetta dello Sport: Il Como è migliorato molto, ha già fatto i complimenti a Fabregas, sarebbe pronto per la Roma ad esempio?

Non lo so, questo ragazzo arriverà al top in 3-4 anni. Il Como è il Parma degli anni ’90, è destinata a salire tanto. Ho letto che Guardiola diceva che affrontare l’Atalanta era come andare dal dentista, affrontare il Como è come andare dal dentista senza anestesia. Sono molto bravi.

Il Tempo: Hummels andrà più gestito nelle prossime gare e cosa avverte per quanto riguarda il suo futuro?

Io al ragazzo non chiedo del futuro, gli ho detto che un giocatore come lui è un esempio per tanti giovani, sta a lui scegliere. Bisogna rispettarlo. Per quanto riguarda la gestione dobbiamo giocare tre partite a settimana, metto chi reputo giusto. Non faccio conto su nomi, stipendi o cognomi, ma solo gli allenamenti. Lui è tornato, era normale che avesse un po’ pagato, ma è disponibile.

Il Messaggero: Non è un po’ poco suggerire solamente l’allenatore?

Se gli porto dei nomi credo in questi nomi, potrò dire questo va bene, quello di là, quello di qua. Ognuno ha pregi e difetti, un presidente ha il dovere di dire chi lo convince di più. Io porterò nomi validi.

Il Romanista: E’ chiaro che i nomi li avrà già in testa. De Rossi potrebbe essere un profilo?

Deve fare il suo percorso e poi tornerà alla Roma più forte di come è stato.

ReteSport: E’ rimasto contento o deluso dal riscontro di chi ha già sondato?

Ho sondato solo le squadre contro cui giocheremo contro. Parliamo di calcio attuale, domenica ci aspetta una partita tremenda e ne abbiamo parlato poco. Guardate Nico Paz che fenomeno che è, con un allenatore che li conosce, che ha una certa filosofia stanno facendo bene. E’ una squadra che gioca bene ed è una squadra.

TeleRadioStereo: Visto che il suo mestiere è difficile, ci spiega quale è la logica dietro le sue decisioni?

Scrivete… Una volta è Allegri, una è Gasperini. Il mio lavoro è difficile, ma il vostro non lo invidio, riempire oggi giorno dei fogli è difficile. Se vi dessi un nome poi cosa scrivete. Così invece avete possibilità di scrivere.

Io credo che è difficile che un giocatore possa avere sempre lo stesso livello. Tante volte dai quei dieci minuti per non caricare il minutaggio. Se non gestisci lo stato di forma non dura 12 mesi. Sono convinto che un giocatore, che sono 3-4 mesi che sta in buona forma, poi ha un piccolo calo. Bisogna vedere se il piccolo calo non crea problemi o se è giusto cambiarlo.

A risultato acquisito Angelino ha riposato poco, mi sono chiesto perchè

Perchè l’allenatore a volte ha paura a fare cambi perchè può mandare messaggi del tipo ‘la partita è finita’, la partita finisce quando finisce.

ForzaRoma: Burdisso era in tribuna come tifoso o lo state valutando? E Gourna-Douath?

Viene lui e vado via io? (ride, ndr). L’ho visto anche a San Siro. Continuiamo a fare così, chi viene a Roma lo accostiamo alla Roma. Sto conoscendo meglio Gourna-Douath, la squadra ora è come un orologio, aspetto che entri negli ingranaggi, come tutti i nuovi.

SiamolaRoma: Avete intenzione di tenere Saelemaekers a prescindere dal riscatto di Abraham?

Non dipende da me, io posso dare giudizi tecnici. Giudizi economici non mi appartengono.

