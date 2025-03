Baldanzi: “Siamo un gruppo straordinario. Sento la fiducia del mister”

Nel post partita di Roma-Cagliari, ha parlato Tommaso Baldanzi ai microfoni di DAZN.

Cosa è cambiato in questa squadra?

“Sinceramente non so cosa sia cambiato, ma qualcosa è successo. Secondo me siamo un gruppo straordinario e proprio perché nella prima parte di stagione abbiamo affrontato momenti difficili non vogliamo ritornarci e vogliamo far sempre meglio. Sappiamo di non poter lasciare più nulla, vogliamo fare tre punti ogni domenica. Siamo un gruppo forte. A livello personale sento tanto la fiducia del mister, ho attraversato un momento dove ho giocato un po’ meno però ho sempre cercato di lavorare per questi momenti. Stiamo bene e dobbiamo continuare così”.

Ti sei salutato con il tuo vecchio allenatore?

“Sì, ci siamo salutati adesso augurandoci il meglio per il campionato”.

Qual è il tuo ruolo preferito?

“Mi trovo molto bene tra le linee, sia a detra che a sinistra. Siamo tanti giocatori, anche simili, per cui penso che adattarmi a sinistra sia utile per coesistere con loro. Mi trovo bene anche a sinistra, posso giocare dove vuole il mister”.

Baldanzi in conferenza stampa

Sei soddisfatto? Hai giocato da falso 9.

“Sì, ho giocato lì perché così avevo maggiore libertà di movimento, con Dovbyk che voleva attaccare la profondità. Però mi trovo bene in tutte le zone del campo della mia squadra, quindi non è assolutamente un problema. Sono molto soddisfatto, perché a livello di squadra stiamo facendo grandi cose, stiamo migliorando tanto e stiamo ottenendo i risultati che ci servivano. Stiamo trovando continuità anche contro squadre forti in tutti i campionati, quindi sono felice di questo e spero di continuare così”.

Ti stai sentendo sempre più al centro di questa Roma?

“Mi sento bene, ma siamo tutti al centro del progetto, visto che ci aspettano ancora altre partite. Però sì, personalmente sto bene. L’anno scorso ho avuto un po’ di difficoltà nei primi due mesi, un periodo di adattamento, però adesso mi sento in forma. Cerco sempre di dare il massimo e di lavorare per la squadra”.