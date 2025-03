Baldanzi: “Abbiamo approcciato bene una partita importante. Ora vogliamo passare”

Tommaso Baldanzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport durante il post partita di Roma-Athletic Club. Ecco le sue parole:

Come avete festeggiato?

“Abbiamo festeggiato molto, era una partita difficile contro un avversario forte. Abbiamo approcciato bene una partita importante, peccato perché potevamo fare più gol, me compreso. Ci prendiamo la vittoria, sappiamo che al ritorno sarà difficile ma ci teniamo a fare bene”.

È stata una partita tosta, risolta anche dai cambi.

“Sì, penso che chi sia entrato lo abbia fatto benissimo, ha cambiato la partita. Siamo riusciti a fare gol nel finale e ci serviva per il ritorno, visto che abbiamo avuto tante occasioni. Ora vogliamo passare”.

Stai diventando un titolare di questa squadra.

“Sono felicissimo e ti ringrazio. Cerco ogni giorno di migliorarmi, anche in fase difensiva, per poter giocare con Dybala che è un grande campione che conosciamo tutti e non possiamo farne a meno. Penso di aver fatto una bellissima partita e ho fatto quello che mi chiedeva il mister, mi dispiace per quell’occasione, anche per i tifosi. Siamo riusciti a vincere e quekllo era l’importante. Ci giochiamo tutto al ritorno e ci teniamo a passare il turno”.