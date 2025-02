Roma-Porto, RANIERI: “Dybala è tutto. Dobbiamo diventare squadra ed essere razionali. Domani alle 13 faccio allenamento…”

Dopo l’1-1 al do Dragão, la Roma batte il Porto 3-2 nel ritorno del playoff di Europa League e stacca il pass per gli ottavi di finale. Dopo la gara dominata da un super Paulo Dybala, Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni dei cronisti:

RANIERI A SKY SPORT

Serata difficile sulla carta, ma resa gloriosa…

“Avere un campione come Dybala nel tuo arco vuol dire tanto. È straordinario, parla poco ma è un leader e dice sempre le cose giuste. Quando prendo gol divento pazzo, figuriamoci due. Dicevo ai ragazzi: ‘Dove andate!’. Abbiamo rischiato di prendere gol, dobbiamo diventare squadra. La partita ormai era nostra dopo l’espulsione, ma dovevamo essere attenti”.

Ci sono margini di crescita?

“Sono super contento ma dobbiamo migliorare. Anche i muri sanno che prendiamo gol in ripartenza, ma al Porto le abbiamo comunque concesse e questo non è ammissibile”.

Cosa ha aggiunto Dybala a questa serata?

“I compagni hanno dato tutto ma lui accende, è la miccia e la bomba, è tutto. Si diverte e sta bene fisicamente, non vorrebbe mai uscire. Sono contento di averlo”.

Non è facile smettere di attaccare quando ci si diverte…

“Loro si divertono e io mi mangio il grasso del cuore (ride, ndr). A me piace attaccare ma bisogna essere razionali quando si vince. Non posso vedere difensori che vanno oltre la linea offensiva. Sono contento così come i tifosi. I ragazzi hanno ripreso una partita difficilissima, complimenti a loro. Tra andata e ritorno la squadra ha dimostrato di voler fare bene, sono state due partite bellissime”.

Il primo gol di Dybala?

“Il Porto da metà campo in avanti ha grande qualità mentre in difesa sbaglia gli appoggi. Per questo siamo andati a prenderli altri”.

Shomurodov?

“Gli è mancato il gol e mi è dispiaciuto tantissimo. Gli voglio un bene dell’anima, si impegna sempre. Ha buona visione, tecnica e corsa”.

Cosa fa domani alle 13?

“Allenamento. Grazie e buonasera (ride, ndr)”.

RANIERI AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Gran bella partita, buon per noi perché non abbiamo mollato e non ci siamo disuniti dopo il gol. Ho detto alla squadra di restare calma e di lottare fino all’ultimo secondo perché sarebbe stata apertissima. Era una partita da 50-50 perché il Porto in attacco ha giocatori di buonissima qualità. Meno male che abbiamo preso presto il gol, se lo subisci tardi diventa sempre più difficile. La squadra ha avuto una bellissima reazione, poi Dybala ha tirato fuori due perle su due assist bellissimi”.

Il pubblico ha fatto ciò che doveva fare…

“Lo fa sempre. Ci soffia dietro e i ragazzi lo sentono. Mi piace aver ricreato la simbiosi tra squadra e pubblico, che è la cosa più importante. È troppo importante se vogliamo fare qualcosa. Non sono dove arriveremo e cosa faremo, ma voglio solo che si lotti ogni partita. Alla fine vedremo ciò che saremo riusciti a fare”.

RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Athletic o Lazio nel sorteggio?

“Sono due grandi squadre, non ho preferenze. La Lazio ha la possibilità di non viaggiare, ma sono due grandi squadre. Punto”.

La Roma ha controllato la partita, ma se l’è complicata da sola. Per cosa si è arrabbiato?

“Stai vincendo 3-1, ho fatto dei cambi, facciamo correre i ragazzi entrati. Dobbiamo migliorare sotto l’aspetto di squadra, di sapere cosa fare in campo. Non si può vedere tutta quella gente che va all’assalto con la baionetta. Non sono neanche entrato negli spogliatoi”.

Il primo gol?

“Succede. Sapevamo della qualità in avanti del Porto. Li pressavamo alti per non farli avvicinare. È stato importante prendere gol subito così la squadra si è sciolta. Dybala ha fatto due meraviglie e si è preso la squadra in braccio. Sul 2-1 abbiamo avuto il rischio di pareggiare e hanno preso il palo, ma ci può stare con un rimpallo. Però sul 3-1 basta deve finire la partita. Se fai il quarto bene, ma non rischi. Io voglio giocare in attacco, ma non voglio prendere gol”.

Come sta Dovbyk?

“Ieri tirando in porta ha sentito un leggero fastidio e non abbiamo voluto rischiarlo. Ora vediamo se è recuperabile per lunedì, altrimenti per la prossima”.

Un giudizio sulla prova di Pellegrini? Potremo vederlo ancora ad alti livelli?

“Mi auguro di sì. Gliel’ho detto: ‘Voglio vedere che lotti su ogni palla. Non devo insegnarti niente tecnicamente e tatticamente’. È un ragazzo d’oro, corre tanto. Voglio vedere che quando prende la botta sia duro e resti in piedi. Non mi piace quando cade anche quando gli fanno un fallo che potrebbe resistere. Voglio vedere di più e questo me lo deve dare”.

I giocatori si sentono protetti all’Olimpico e mostrano personalità. Vuole vederla anche in trasferta?

“Ce l’abbiamo anche fuori. Ultimamente non ci possiamo lamentare. Abbiamo fatto 3 vittorie e un pareggio. C’è sempre da migliorare, soprattutto per una squadra che ha iniziato male. I ragazzi si devono ricordare dove stavano due mesi fa e adesso possono farlo col sorriso, se lo ricordano si può trovare il giusto equilibrio”.