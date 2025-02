Roma-Napoli, RANIERI: “Giusto cambiare 6/11, tutti si stanno allenando alla grande. Mercato? Nessuno vuole lasciare Roma”

Le parole di Claudio Ranieri a DAZN al termine del posticipo tra Roma e Napoli.

Perché questa formazione senza titolarissimi all’inizio?

“Avevamo giocato giovedì sera, poi dopo 2 giorni rigiochi e non puoi rimettere gli stessi. Tutti si stanno allenando al 100%, ho fiducia totale, mi sembrava più giusto iniziare con 6/11 nuovi e poi mettere gli altri quando il Napoli poteva essere un po’ stanchi. Era tutto un conto che bisognava fare, non si può andare lì e giocare senza pensare bene. Gestire le forze di tutti quanti”.

Puntate alle coppe per conquistare l’Europa?

“Noi pensiamo partita dopo partita per migliorarci. Non puntiamo a nulla di specifico, ma partita dopo partita, lo prometto ai tifosi”.

Il mercato? Alcuni giocatori esperti hanno bussato per andare via?

“No, li avrei accompagnati all’aeroporto…Bisogna vendere i giornali, i media fanno mercato, noi facciamo il nostro. Stanno tutti bene a Roma, non vuole andare via nessuno”.

Il Milan in Coppa Italia?

“Affrontiamo una squadra di talento, sappiamo cosa può fare. Noi con umiltà andremo lì a fare la nostra partita, vinca chi merita”.

RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Il turnover?

“Stiamo giocando ogni 3 giorni. Avevamo giocato ad Alkmaar in un campo difficilissimo, sabbioso e siamo tornati alle 4 mattina. Poi siamo andati a Udine. Ho la fortuna di allenare dei ragazzi meravigliosi perché tutti spingono al massimo durante gli allenamenti, quindi contro l’Udinese è potuto fare un po’ di cambi. Poi abbiamo affrontato l’Eintracht, ma questi ragazzi meritano di giocare e quale occasione migliore c’era del match contro il Napoli? Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo fatto un errore e a questi livelli li paghi. Ho fatto i complimenti alla squadra a fine primo tempo, stavamo giocando bene ma dovevamo essere più aggressivi. Poi nella ripresa ho inserito altri calciatori, non cambiava niente perdere 0-1 o 0-2. La squadra ci credeva, ai ragazzi dico sempre di dare il massimo e di fare una bella prestazione perché il risultato è una conseguenza che bisogna saper accettare. Hanno lottato come leoni fino in fondo e hanno voluto pareggiare con tutte le loro forze”.

Prima che arrivasse lei Angelino non aveva mai segnato, si parla poco di questo ragazzo…

“Non sapete quanti chilometri fa e che prestazioni ad alta velocità fa. Io non so come faccia, questo ragazzo è una cosa incredibile, meraviglioso. Mi dà grande serenità sia quando difende che quando attacca. Gli vanno fatti i complimenti, davvero bravo”.

Come mai questo schieramento tattico?

“Avevamo studiato tante cose, sia quando loro avevano la palla sia quando noi dovevamo iniziare il gioco, qui doveva essere bravo Cristante ad abbassarsi in mezzo ai centrali e costruire a 3.Questo però non veniva bene perché loro venivano a pressare alti. Ho detto a Svilar di scavalcare il centrocampo e andare sulla seconda palla. A volte le cose vengono altre volte no, avevamo rallentato la loro azione, loro giocano sempre a due tocchi e vanno in verticale in velocità formando delle catene a destra e sinistra. Avevamo fatto quasi tutto bene, abbiamo fatto un errore e lo abbiamo pagato”.

Mi hanno confermato che Goglichidze arriva a Roma…

“Ti hanno confermato male. Non arriva…”.

Come sta Koné? Non è stato molto contento del cambio: cosa le ha detto?

“‘Perché mi hai tolto?’. No, non è vero, non mi ha detto niente (ride, ndr). Spero che stia bene, domani lo valuteremo. Ha preso una botta, vedevo che zoppicava e dovevo fare dei cambi ma non avevo tempi per chiedere come stesse. La squadra ha sempre precedenza su tutto e tutti”.

L’impatto dei subentrati?

“L’impatto è stato fantastico. Ho parlato all’intervallo con Dybala e qualcun altro e gli ho detto: ‘Guardati, tra poco cambiamo e giochiamo dall’altra parte’. Loro hanno capito molto bene ciò che ho chiesto”.

RANIERI A CANALE YOUTUBE ROMA

“Il punto è importante ma quello che ci tenevo era vedere come i ragazzi reagivano, stavano giocando bene anche nel primo tempo, dobbiamo pensare che avevamo giocato giovedì sera una partita difficile dove avevamo passato il turno in Europa. Mi è sembrato normale cambiare 6/11 della squadra, non c’era la fluidità di gioco perché tutti insieme così ci sono stati solo in allenamento invece stasera hanno lottato, hanno corso e dato il massimo che potevano dare. Sono molto contento perché il Napoli nell’ultima mezz’ora su 37 gol ne aveva fatti 18, è una squadra che continuava a macinare gol e km e siamo stati bravi a rispondere colpo su colpo, il secondo tempo è stato meraviglioso. Sono proprio contento della performance, è quello che chiedo ai ragazzi, dovete uscire sapendo che avete dato il massimo tutti per la squadra, poi il risultato è una conseguenza. Ci hanno creduto fino alla fine, complimenti alla squadra”.