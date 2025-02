Porto-Roma, CELIK: “L’arbitro ha dato troppi gialli. Contento per il gol” (VIDEO)

Al do Dragão la Roma pareggia col Portonella gara d’andata dei playoff di Europa League: finisce 1-1. Dopo la sfida il terzino giallorosso, Zeki Celik, ha parlato ai microfoni dei cronisti:

CELIK A SKY SPORT

Gol particolare..

“Sono contento, sono pronto per aiutare la squadra. Abbiamo giocato bene e controllato la partita. Risultato positivo, giovedì dobbiamo vincere”.

L’arbitraggio?

“Ha dato tanti gialli, volevamo essere aggressivi ma dopo tanti gialli era difficile esserlo”.

Quando hai saputo di giocare?

“Stamattina, sono contento. Voglio sempre giocare e aiutare la squadra”.

Ora il ritorno…

“Il pareggio non è male, volevamo vincere ma qui non è facile. All’Olimpico dobbiamo vincere.”.

CELIK AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Sono contento perché è il mio primo gol con la Roma, sono molto contento”.

Il tuo impegno quotidiano è stato ripagato. Come ti senti?

“Mi sento bene, il mister mi aiuta sempre e sono sempre pronto per aiutare la squadra, lavoro sempre e darò il cento per cento”.

Al ritorno ci sarà un grande stadio a sostenere la Roma.

“All’Olimpico dovremo giocare aggressivi e vincere questa partita, è molto importante per noi”.