Roma-Genoa, RANIERI: “Dybala uno spettacolo, per Pellegrini un dolorino al ginocchio. I tifosi ci amano oltre ogni limite. Futuro? Non dico più nulla…”

La Roma vince 3-1 contro il Genoa nel match valido per la ventunesima giornata di Serie A e conquista la sesta vittoria consecutiva allo Stadio Olimpico tra tutte le competizioni. Al termine del successo Claudio Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue parole.

RANIERI A SKY SPORT

Vuoi venire qui a Sutrio?

“Domani mattina abbiamo allenamento”.

Settima vittoria consecutiva allo Stadio Olimpico.

“Partita difficile, il Genoa con l’arrivo di Vieira si è quadrato bene ed era difficile trovare il bandolo della matassa. Ci eravamo riusciti, poi abbiamo preso un gol incredibile su palla inattiva… E’ stata ostica e difficile ma volevamo vincere anche per ringraziare i 62.000 spettatori, oggi era venerdì… Dobbiamo fare tutto per questa gente, ci ama oltre ogni limite. Quando la squadra veniva contestata era per il troppo amore perché volevano sempre il massimo ed è ciò che dico anche alla squadra”.

Dybala ed El Shaarawy?

“El Shaarawy è un ragazzo eccezionale. Ho detto alla squadra che mi servono tutti i calciatori perché si giocherà ogni tre giorni, ma El Shaarawy è uno degli esperti. So che posso sempre contare su di lui”.

In Europa League avete una bella chance…

“Penso partita dopo partita. In Europa abbiamo due partite importanti contro AZ e Francoforte e cercheremo di fare risultato anche in Olanda ma non sarà facile. Siamo pronti, i ragazzi stanno bene e in ottime condizioni psicofisiche. Cercheremo di arrivare da qualche parte”.

Ti abbiamo fatto tanti complimenti…

“Tanto non li ascolto…”.

Io non ci credo che non sarai in panchina l’anno prossimo…

“Non dico più nulla, dato che già avevo detto di aver smesso e poi sono tornato ad allenare (ride, ndr). Vediamo, lasciatemi in pace (ride, ndr). Un anno fa avevo deciso di smettere…”.

RANIERI A DAZN

Poteva essere una serata fastidiosa, il mattoncino messo in più è stato ottenere i tre punti dalla panchina.

“Avevamo fatto un bell’approccio, sapevamo che il Genoa sarebbe stata una squadra ostica, ha già vinto tre volte fuori casa, sapevamo che andavamo incontro a una partita difficile. Eravamo riusciti a pervenire al gol, peccato che lo abbiamo subito ma la squadra non si è mai disunita e alla fine ha centrato il bersaglio grosso”.

La Roma è riuscita a segnare due gol dopo due decisioni arbitrali contestate. E’ sintomo di una squadra che non da nulla per scontato.

“Dico sempre ai miei di non fermarsi, con la tecnologia che c’è adesso se c’è qualcosa ti fermano, poi si vede. Pian piano stanno entrando in quest’ottica mentale di non fermarsi mai ed è quello che voglio io”.

Non posso non chiederle due parole per El Shaarawy, oggi 300 con la Roma.

“Lo vedo tutti i giorni, meriterebbe di giocare però sono tutti disponibili e fanno tutti enormi sacrifici, soprattutto quelli che non giocano. Chi non gioca domani dovrà spingere molto per recuperare la partita che non ha giocato, Stephan è un punto di riferimento importante, se ho un problema lui me lo risolve”.

Come sta Pellegrini?

“Ha sentito un problema al ginocchio, lo valuteremo nei prossimi giorni, gli è caduto uno sopra e ha sentito un dolorino, capiremo l’entità”.

Cento presenze per Dybala, il futuro è lui.

“Quando gioca così è uno spettacolo, è bello vederlo e pagare il biglietto, ha delle giocate che solo i grandi campioni sanno fare”.

Prima la Roma si guardava dietro, ora si guarda anche avanti, a cosa si può puntare?

“Noi puntiamo a far bene ogni partita, ora giocheremo ogni tre giorni e cercheremo di essere sempre all’altezza della situazione. Alla fine di questo ciclo vedremo a che punto saremo, sia in coppa Italia, che nelle coppe europee che in campionato”.

RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

Come è cambiata la gestione di Dybala? La Roma vuole trattare il rinnovo della Joya?

“Sono operazioni che deve fare Ghisolfi, io devo solo metterlo in campo. Paulo si sta allenando bene, all’inizio aveva dei problemini ma ora si allena regolarmente e con entusiasmo. Vederlo come oggi è uno spettacolo, è tanta roba e mi auguro che possa restare. Ho conosciuto il suo nuovo agente e ho detto a Paulo: ‘Mi raccomando…’. Quando arrivano quelli nuovi vogliono subito fare cassa…”.

La condizione atletica della squadra? Angelino?

“Angelino sta facendo un campionato importante, non l’ho mai levato. Stanno tutti bene, anche quelli che non stanno giocando. Ho detto loro di tenersi pronti perché giocheremo ogni tre giorni e avrò bisogno di tutti”.

La squadra non si è fermata nonostante i due possibili rigori e poi ha segnato.

“Sono molto contento, non deve importarci ciò che fa l’arbitro perché in caso c’è il VAR. Non ho visto le azioni, evidentemente sono stati giudicati involontari. Io dico sempre alla squadra di non fermarsi mai, poi c’è il VAR. Sono contento che i ragazzi mi abbiano ascoltato”.

Il primo tempo di Pellegrini? La difesa a 4?

“Ho messo la difesa a 4 perché loro ci hanno iniziato ad attaccare e c’era troppo vuoto a centrocampo, quindi era inutile avere cinque uomini in difesa. Pellegrini stava facendo la sua partita, il gol è nato per un suo colpo di testa. Poi si è fatto male ed è dovuto uscire, ha sentito un dolore al ginocchio perché gli sono caduti sopra”.

In che posizione sarebbe la Roma se Ranieri fosse arrivato alla prima giornata?

“Può darsi che io sia arrivato al momento giusto, quando i giocatori avevano bisogno di uno come me. Magari allenandoli dall’inizio non sarebbe stato lo stesso, chi può dirlo. Pensiamo a fare le cose fatte bene fino in fondo”.

Dovbyk sembra ancora un po’ fuori dal gioco…

“Meno male che sta fuori dal gioco, pensa se fosse dentro… I ragazzi lo cercano sia come punto di riferimento sia in profondità. Dobbiamo essere più precisi quando gli diamo la palla, ma la sua presenza si sente. Sono contento di lui”.

RANIERI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

“Vittoria importante e difficile contro una squadra che aveva vinto tre volte fuori casa e nelle ultime due aveva pareggiato. Sapevamo che sarebbe stata una partita ostica, l’avevamo aperta ma purtroppo abbiamo preso gol e dovevamo essere più attenti. La squadra non si è disunita e ha continuato a giocare come voglio io. Abbiamo risolto una bella pratica”.

La classifica?

“Piano piano. Era importante iniziare bene, in 21 giorni avremo 6 partite. Dovremo essere sempre all’altezza della situazione e dei tifosi, non me li aspettavo in 62.000. Grazie, grazie e grazie”.