Verona-Roma, SOULÉ: “Il gol è stato una liberazione, ma non sono contento. Dobbiamo uscire da questa situazione”

Ko al Bentegodi. Dopo la vittoria col Torino, la Roma perde in casa del Verona 3-2 nell’11a giornata di campionato. Dopo la partita Matias Soulé, autore del primo gol romanista, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SOULÉ A DAZN

È arrivato il primo gol con la Roma, una serata agrodolce ma c’è più rammarico.

“Non sono per niente contento, era una partita che dovevamo vincere come altre ma purtroppo non è andata così. Meritavamo molto di più ma non ci dobbiamo abbassare, dobbiamo uscire da questa situazione e riprenderci presto”.

Devi alzare i numeri, puoi fare molto di più a livello di assist e gol.

“Il gol è stato una liberazione, non avevo ancora segnato ma per come è andata la partita mi aspettavo andasse diversamente. Devo fare molto di più, sono consapevole di questo, a livello di gruppo e individuale dobbiamo uscire da questa situazione, lavorando tanto ci riusciremo”.

Che spiegazione vi date di questi alti e bassi di questa Roma?

“Dobbiamo migliorare in alcuni momenti della partita, non dobbiamo abbassarci quando stiamo vincendo, poi se la partita inizia diversamente dobbiamo capirne i momenti a livello di squadra. Questo ci manca, capire i momenti della partita perché succede sempre che ci fanno gol dal niente”.