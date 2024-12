Trigoria, ripresa in vista del Tottenham: Dybala e Saelemaekers in gruppo. Ancora assente Hermoso

All’indomani della sconfitta per 1-0 in casa del Napoli, la Roma è tornata ad allenarsi al centro sportivo ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria per iniziare la preparazione in vista della trasferta contro il Tottenham, match valido per la quinta giornata della first phase dell’Europa League e in programma giovedì alle ore 21. Come di consueto dopo una partita, la squadra è stata divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri e lavoro in campo per chi è subentrato o rimasto in panchina. Da segnalare la presenza di Paulo Dybala e Alexis Saelemaekers, i quali si sono allenati nuovamente con il resto del gruppo. Ancora assente, invece, Mario Hermoso.

https://x.com/officialasroma/status/1861028875259596935?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A