Roma-Inter, la Curva Sud fuori per 15 minuti: “Famiglia Friedkin, esigiamo un cambio di rotta”

Prosegue la contestazione della Curva Sud. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma tornerà in campo domenica sera e ospiterà allo Stadio Olimpico l’Inter nell’ottava giornata di campionato. Per l’occasione, come annunciato da una nota del settore caldo giallorosso, la Curva Sud resterà fuori per 15 minuti. L’avvocato Lorenzo Contucci su Instagram riceve e pubblica il comunicato:

“In occasione di Roma/Inter la Curva Sud resterà fuori – per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanza della partita – per quindici minuti ed in silenzio per protestare contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti.

Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare la Roma sotto tutti i profili, vista la loro non conoscenza della realtà romana, della storia dell’A.S. Roma, dei valori tradizionali dei Romanisti.

Per guidare la Roma non è sufficiente spendere soldi ma è necessario creare e rappresentare una società in cui ciascun Romanista possa rispecchiarsi e della quale essere orgoglioso.

Poiché questo non sta avvenendo, si invitano i Romanisti di tutti i settori ad unirsi nella protesta.

Famiglia Friedkin, esigiamo un cambio di rotta”.

