Monza-Roma, GHISOLFI: “Rigore chiaro su Baldanzi, è inaccettabile. Perché il Var non interviene? Esigo rispetto”

Dopo la sconfitta in Europa League la Roma fa tappa a Monza per la settima giornata di campionato: termina 1-1, alla rete di Dovbykrisponde il gol di Mota. Dopo la partita il ds del club giallorosso, Florent Ghisolfi, ha parlato ai microfoni dei cronisti in particolar modo del mancato rigore concesso per il fallo su Baldanzi. Le sue dichiarazioni:

GHISOLFI A SKY SPORT

“Non sono solito venire a parlare dell’arbitraggio ma quello che è successo oggi è inaccettabile, credo che tutti abbiano visto che era un rigore chiaro. L’arbitro era a una certa distanza ma perché il Var non interviene? Esigo rispetto per tutti, i calciatori, il mister e i nostri tifosi, c’è molta frustrazione negli spogliatoi per quello che è successo”.

Vi ha spiegato qualcosa l’arbitro?

“Per il momento no ma appena possibile chiederemo come mai abbia preso una decisione del genere che non comprendiamo”.

GHISOLFI A DAZN

Attendevamo Juric, come mai è venuto lei a parlare? Vuole commentare l’episodio su Baldanzi?

“Non sono solito venire a piangere e a lamentarmi dell’arbitraggio ma ciò che è successo oggi è inaccettabile. Tutti abbiamo visto l’episodio di Baldanzi, perché l’arbitro no? Perché non è intervenuto il VAR? È inaccettabile, esigiamo il rispetto per i nostri calciatori, i tifosi e la Roma”.

Vi siete confrontati con La Penna o con Baldanzi?

“Baldanzi è furibondo, il fallo è netto. Non abbiamo parlato con l’arbitro, siamo rispettosi ma non per questo esigiamo meno rispetto”.