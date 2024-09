Sorteggio Europa League: Roma con Eintracht, Tottenham, Braga, AZ Alkmaar, Dynamo Kiev, Union SG, Athletic Bilbao e Elfsborg

È tutto pronto per la nuova Europa League. Come per la Champions, ci sarà un girone unico con 36 squadre. I club saranno divisi in quattro fasce in base al coefficiente del Ranking. Ogni squadra sarà sorteggiata contro due avversari di ogni fascia, uno dei quali giocherà in casa e l’altra in trasferta. Ogni team verrà pescato manualmente con un pallina e poi si attiverà un software che andrà a sviluppare tutte le sfide (e deciderà anche quali saranno in casa e quali in trasferta). Occhi puntati sulla Roma, che parte in prima fascia. I giallorossi affronteranno in casa: Eintracht, Braga, Dynamo Kiev e Athetic Bilbao. Queste invece le sfide in trasferta: Tottenham, AZ Alkmaar, Union SG ed Elfsborg. Nella giornata di domani verranno comunicate le date ufficiali.

Fascia 1: ROMA, Lazio, Manchester United, Porto, Ajax, Rangers, Eintracht, Tottenham e Slavia Praga

Fascia 2: Real Sociedad, AZ Alkmaar, Braga, Olympiakos, Olympique Lione, PAOK, Fenerbahce, Maccabi Tel Aviv e Ferencvaros.

Fascia 3: Qarabag, Galatasaray, Viktoria Plzen, Bodo/Glimt, Union St. Gilloise, Dinamo Kiev, Ludogorets, Midtjylland e Malmo.

Fascia 4: Nizza, Athletic Bilbao, Anderlecht, Hoffenheim, Twente, Besiktas, Steaua Bucarest, RFS Riga e Elfsborg

Prima giornata: 25 settembre 2024

Seconda giornata: 3 ottobre 2024

Terza giornata: 24 ottobre 2024

Quarta giornata: 7 novembre 2024

Quinta giornata: 28 novembre 2024

Sesta giornata: 12 dicembre 2024

Settima giornata: 23 gennaio 2025

Ottava giornata: 30 gennaio 2025