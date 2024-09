Calciomercato Roma, scambio Abraham-Saelemaekers: domani altri colloqui tra i club. Ok l’accordo col belga

Manca ormai sempre meno alla fine del calciomercato e la Roma sta cercando di chiudere le ultime operazioni in entrata e in uscita per consegnare a De Rossi una rosa completa e competitiva. In tal senso arrivano ulteriori conferme su una possibile trattativa che vedrebbe coinvolti i giallorossi e il Milan per uno scambio Abraham-Saelemaekers.

22:47 – Arrivano ulteriori aggiornamenti da Matteo Moretto su X. La Roma ha infatti trovato un accordo con Alexis Saelemaekers e anche il Milan ha trovato l’intesa definitiva con Tammy Abraham.

Milan-Abraham e Roma-Saelemaekers, gli accordi sui contratti sono definiti. https://t.co/jSF2Sh2nJi — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 28, 2024

22:35 – Anche Fabrizio Romano conferma che i colloqui tra Roma e Milan continueranno domani. Sia Alexis Saelemaekers che Tammy Abraham hanno acconsentito allo scambio, ora i due club stanno lavorando sul compenso che i rossoneri dovrebbero concedere ai giallorossi. Per ora si parla di una cifra superiore ai 10 milioni di euro.

?? AC Milan and AS Roma will talk again on Thursday in order to agree on key details of Abraham-Saelemaekers swap deal. Players want the move, structure of the swap deal being discussed between the clubs with compensation in excess of €10m. pic.twitter.com/lLVHixM4eS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024

22:34 – La trattativa tra Roma e Milan per lo scambio Abraham–Saelemaekers continua. Come riportato da Matteo Moretto su X, però, i due club si riaggiorneranno domani per riprendere le trattative. Le parti sono vicine, serve soltanto limare degli ultimi dettagli legati a come l’affare è strutturato.

Milan e Roma si sono dati appuntamento a domani mattina per continuare a trattare sull’operazione Abraham-Saelemaekers. I due club sono vicini ma serve limare ancora qualche dettaglio legato alla struttura dell’affare. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 28, 2024

19.10 – Arrivano nuovi aggiornamenti sullo scambio, con le parti che continuano a trattare ad oltranza per trovare gli accordi tra tutte le parti in causa. L’offerta del Milan prevede, oltre al cartellino di Saelemaekers, un conguaglio di 7 milioni di euro. I rossoneri vorrebbero prima trovare una sistemazione a Jovic, che al momento non c’è, ma non è escluso che l’accordo venga ratificato anche prima della cessione dell’attaccante serbo.

15:58 – Vicino l’accordo fra Abraham e il Milan. L’inglese vuole i rossoneri e Saelemaekers vuole la Roma: i due club, riferisce Fabrizio Romano, stanno lavorando ai dettagli dello scambio che porterà nelle casse del club giallorosso 10 milioni di euro.

?⚫️??????? Tammy Abraham wants AC Milan move and talks over personal terms are already at final stages. Alexis Saelemaekers also wants the move to AS Roma. Milan and Roma are working on details of the deal for swap plus fee in excess of €10m to AS Roma. pic.twitter.com/IUgqbZP6vC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024

15:38 – Proseguono i contatti fra Roma e Milan per lo scambio Saelemaekers-Abraham. I giallorossi, come riferisce Matteo Moretto di Relevo, hanno l’accordo sui termini personali con l’esterno, i rossoneri stanno lavorando a quello con l’inglese. Le parti sono vicine: ai giallorossi andrebbero 10 milioni di euro.

Aggiornamento Abraham-Milan. La Roma ha l’accordo totale sui termini personali con Alexis Saelemaekers mentre il Milan sta lavorando all’ingaggio dell’attaccante inglese. Parti molto vicine. Abraham vuole andare al Milan. Nelle prossime ore nuovo contatto tra Milan e Roma… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 28, 2024

12:08 – Come scrive Daniele Longo, Furlani è in call con la Roma. Saelemaekers, nel frattempo, ha raggiunto l’accordo sui termini contrattuali con il club giallorosso

Aggiornamento: Furlani ( ora a Casa Milan) in call con la Roma, trattativa in fase avanzata. Saelemaekers ha raggiunto l’accordo sui termini contrattuali con il club giallorosso @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) August 28, 2024

11:41 – Milan e Roma sono vicine alla quadra definitiva per lo scambio Abraham-Saelemaekers. Come scrive Matteo Moretto, si ragiona su una base cash intorno ai 10 milioni di euro in favore dei giallorossi. Ultimi dettagli da sistemare prima della chiusura. Le parti sono al lavoro.

Milan e Roma vicini alla quadra definitiva dell’operazione Tammy Abraham. Si ragiona su una base cash intorno ai 10 milioni di euro + il cartellino di Alexis Saelemaekers. Ultimi dettagli da sistemare prima della chiusura. Parti al lavoro. Tammy Abraham obiettivo rossonero… https://t.co/vNuVmrixpn — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 28, 2024

10:35 – Come scrive il giornalista Antonio Vitiello, Il Milan, per Abraham, ha proposto alla Roma una base fissa cash sui 5 milioni più il cartellino di Saelemaekers.

?Sta andando avanti la trattativa tra #Milan e #Roma per #Abraham.

▪︎ Il #Milan propone base fissa cash sui 5 milioni più il cartellino di #Saelemaekers.

▪︎ L’attaccante ha già un’intesa con il Milan sull’ingaggio che però va perfezionato nei dettagli — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) August 28, 2024

10:32 – Daniele Longo fornisce aggiornamenti sulle valutazioni che le due squadre danno dei giocatori: il Milan valuta Saelemaekers 17 milioni, la Roma Abraham 22.

Aggiornamento: Milan valuta Saelemaekers 17 milioni, la Roma Abraham 22. Tutto su @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) August 28, 2024

10:30 – Come scrive Fabrizio Romano, Tammy Abraham ha già un accordo con il Milan. I dettagli del contratto, concordati a luglio restano validi anche adesso. Il giocatore è ansioso di partire.

?⚫️??????? Tammy Abraham has already agreed on personal terms with AC Milan. The contract details agreed in July remain valid now, Abraham’s keen on the move. West Ham rumours described by sources as wide of mark, no negotiations. ❌⚒️ pic.twitter.com/7IRwSlPLSk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2024

9:56 – Arrivano ulteriori conferme anche da parte del giornalista di calciomercato.com Daniele Longo, secondo cui Saelemaekers potrebbe arrivare in giallorosso indipendentemente dal coinvolgimento di Abraham nell’affare.

? Roma molto interessata a Saelemaekers: l’operazione con il Milan potrebbe andare in porto anche senza il coinvolgimento di Abraham — Daniele Longo (@86_longo) August 28, 2024

9:53 – Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio infatti starebbero proseguendo in mattinata i contatti tra i due club per concretizzare lo scambio Abraham-Saelemaekers (più un conguaglio di 7 milioni a favore del club giallorosso).