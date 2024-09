Cagliari-Roma, DE ROSSI: “Ho la sensazione che Dovbyk farà tanti gol. Mi spaventerebbe una squadra senza Dybala e senza eventuali sostituti”

Inizia con un pareggio il cammino della Romain campionato: all’Unipol Domus i giallorossi pareggiano 0-0 contro il Cagliari di Davide Nicola nella prima giornata di campionato. Dopo la partita il tecnico giallorosso, DanieleDe Rossi, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

POSTPARTITA

DE ROSSI A DAZN

Roma diversa nel secondo tempo: è così?

“Sì, abbiamo fatto meglio. Nel primo tempo faticavamo a ripartire, io stesso ho detto alla squadra di evitare di giocare palla a terra anche perché il campo era secchissimo. Siamo andati troppo in verticale, ma siamo sempre rimasti ordinati. Nel secondo tempo molto meglio, ho visto cose migliori rispetto al primo tempo”.

Soulé è stato il traino della ripartenza del secondo tempo.

“È sempre vivo e dentro la partita. Spesso fa cose giuste, a volte sbaglia ma è giovane. Ha un atteggiamento positivissimo e ha grandissima qualità, cercavamo un giocatore del genere. Mi è piaciuto, migliorerà sempre di più anche l’intesa con i compagni”.

Quando c’è da sviluppare negli ultimi 30 metri avete grande potenziale.

“Si tratta di centimetri, a partire dalla difesa. Se sei aggressivo hai più spesso la palla tra i piedi, nel primo tempo siamo arrivati poche volte negli ultimi 30 metri. Ho giocate tante volte questo tipo di partite, se inizi a giochicchiare davanti l’area rischi di prendere tanti gol. Ho chiesto di andare molto in verticale per allungare gli avversari, nel secondo tempo il Cagliari è stato più basso e noi li abbiamo messi in difficoltà grazie alla qualità dei nostri attaccanti”.

La spaventa l’idea di una Roma senza Dybala?

“Io ho già parlato abbastanza di questa storia e avevo detto che non ci tornavo più. L’1 e il 2 settembre parleremo del mercato e di chi c’è. Mi spaventerebbe una Roma senza Dybala e senza eventuali sostituti in caso di un suo addio o di altri calciatori. Numericamente la squadra è a posto, ma se non dovessimo prendere nessuno in caso di addio di alcuni calciatori mi potrei spaventare. Se qualcuno andasse via e riuscissimo invece a sostituirlo con calciatori funzionali, anche di altri reparti, si va avanti e si lavora con quelli che arriveranno”.

Dovbyk è cresciuto nel secondo tempo?

“Non era una partita facile per lui, nel primo tempo abbiamo calciato da posizione in cui non volevamo. Arrivavano campanili morbidi difficili da valutare sia per il vento sia per la pressione dei difensori. Non lo abbiamo messo nelle condizioni migliori nel primo tempo, nel secondo tempo invece sì. Ho la sensazione che farà tanti gol”.

DE ROSSI IN CONFERENZA STAMPA



Quali indicazioni tecniche positive e negative ha avuto da questo esordio in campionato?

“C’è stata una netta differenza tra primo e secondo tempo. Più che aspetti negativi sono stati bravi loro sul ritmo molto intenso, come fanno sempre le squadre di Nicola. Abbiamo giocato tanto in verticale su mia richiesta, il campo era secco e la palla non andava. Ho chiesto io di evitare di giochicchiare davanti all’area, che invece a Liverpool ci era riuscita bene per 60 minuti e ci aveva portato dei vantaggi. Forse questo non ha aiutato perché abbiamo messo un po’ in difficoltà Dovbyk con questi palloni lunghi, mentre nel secondo tempo abbiamo tenuto maggiormente il pallone e siamo riusciti a portarlo di più nella metà campo avversaria. Negli ultimi 30 metri potevamo fare meglio, ma abbiamo avuto delle occasioni”.

A che punto sono nella conoscenza della squadra i tre nuovi: Dovbyk, Soulé e Le Fée?

“Al punto iniziale. Sono arrivati da poco anche se Le Fée si allena con noi da tanto tempo, ma ha fatto la prima preparazione con il gruppo composto dai ragazzi della Primavera. Siamo contenti della conoscenza e delle giocate che fanno, sono tutti giocatori di qualità e li vedo bene. Siamo vicini a ottenere qualcosa di grande da ognuno di loro”.

Questa serata aggiunge qualcosa in un senso o nell’altro su Dybala, quando verrà fatta chiarezza sul futuro del giocatore?

“Ci sono delle tempistiche, chiedi alla persona sbagliata. Questa serata non aggiunge nulla di nuovo. Aggiunge il fatto che lui era con la testa qua dentro, che era positivo con i compagni prima della partita e che è entrato bene. Non aggiunge niente. Ieri abbiamo parlato solo di lui per mezz’ora in conferenza stampa. Se vuoi parliamo della partita, di quello che ha fatto o non ha fatto, ma non penso ci sia bisogno di tornare su quella situazione perché lo abbiamo fatto già abbastanza ieri”.