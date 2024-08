Calciomercato Roma, in chiusura l’accordo per Soulé: offerti 26 milioni più 4 di bonus e il 10% sulla rivendita

Matias Soulé si avvicina a grandi falcate alla Roma. Sarebbe, infatti, in chiusura l’accordo con la Juventus per portare l’argentino alla corte di Daniele De Rossi. Le due parti hanno trovata l’intesa sulla valutazione del giocatore e sui possibili bonus. Decisiva ovviamente la volontà del classe 2003 che ha da subito sposato il progetto dei Friedkin.

20:25 – Come aggiunto da Fabrizio Romano, l’offerta della Roma è di 26 milioni di parte fissa più 4 di bonus (2 facili e 2 difficili) e il 10% sulla futura rivendita.

??? More on Matias Soulé to AS Roma.

There’s no distance, agreement in place just being completed on formal details with Juventus — as revealed tonight.

◉ €26m fixed fee.

◉ €2m easy add-ons.

◉ €2m difficult add-ons.

◉ 10% future sale percentage.

Here we go, soon. ??

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 24, 2024