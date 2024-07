Ritiro Roma: il 22 luglio alle 19:30 amichevole contro il Kosice alla Kosice Football Arena (COMUNICATO)

Il programma del precampionato della Romainizia a prendere forma. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, gli uomini di mister Daniele De Rossi affronteranno il Kosice in amichevole: appuntamento il 22 luglio alle 19:30 alla Kosice Football Arena. Ecco la nota ufficiale: “Il 22 luglio, in un giorno speciale per tutti i romanisti, la Roma giocherà un test amichevole in trasferta, contro gli slovacchi del Kosice.

La partita si disputerà alle 19.30 alla Kosice Football Arena: in questa occasione verrà inaugurato il nuovo impianto e sarà un vero e proprio evento per i tifosi locali. I giallorossi torneranno in questa località dopo 15 anni: l’unico precedente risale al playoff di Europa League 2009-10″.

Fonte: asroma.com

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE