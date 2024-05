Calciomercato Roma, Nandez primo rinforzo. L’agente: “Accordo triennale”

Florent Ghisolfi, nuovo ds della Roma, si deve ancora insediare ma il calciomercato non dorme mai. Il club giallorosso, infatti, è in via di definizione per il primo accordo con Nahitan Nandez in vista della prossima stagione. Il centrocamposta argentino è in scadenza di contratto con il Cagliari il prossimo 30 giugno. Secondo le ultime indiscrezioni anche l’agente del giocatore, Pablo Bentancur: “Accordo con la Roma? Si. Il giocatore firmerà un triennale’. È vicino, dunque, il primo rinforzo per Daniele De Rossi, che conosce bene il ragazzo avendo condiviso con lui lo spogliatoio del Boca Juniors.