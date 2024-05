Calciomercato Roma, Dybala resta anche la prossima stagione: sciolti i dubbi sul futuro dell’argentino

La Roma deve fare i conti con una sorta di rivoluzione che il nuovo Ds Ghisolfi dovrà mettere in scena nel più breve tempo possibile. Servono almeno un paio di rinforzi per reparto, di cui almeno 5 per la squadra titolare. Soldi per ingaggi e cartellini che al momento non sembrano esserci e la necessità di provare a mettere a segno qualche cessione onerosa.

Soprattutto in attacco si va verso un completo rimpasto della rosa. Lukaku è sempre più lontano, viste le richieste elevate del Chelsea. Uno sforzo diverso può essere fatto per Paulo Dybala, sempre nei cuori dei tifosi giallorossi. Quest’anno chiude la stagione con 13 reti in Serie A, a cui aggiungere 10 assist, per un’incidenza di circa un terzo sulle reti messe a segno dalla squadra.

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, l’argentino avrebbe comunicato al suo entourage e alla Roma di voler rimanere ancora un anno nella Capitale, concludendo il contratto che scadrà nel giugno del 2025. Di certo una buona notizia da cui ripartire per costruire una rosa più forte per la prossima stagione.

Angelo Papi