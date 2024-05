Bellanova per De Rossi

La rivoluzione in casa Roma sta per cominciare e uno dei primi profili tenuti fortemente in considerazione per la fascia destra è Bellanovadel Torino. Al momento non ci sono stati contatti tra la società giallorossa e l’agente dell’esterno, ma questa volta il nome parte da Trigoria ed è una delle idee che il club ha per rinforzare la corsia destra che vedrà sicuramente l’addio di Kristensen e i tentativi di cessione di Karsdorp e Celik. Gli addii di questi calciatori potrebbero garantire quel tesoretto per bussare alla porta del Torino, al di là della qualificazione alla prossima edizione della Champions. Dopo l’ottima stagione disputata la valutazione di Bellanova si aggira intorno ai 15 milioni (il Torino non farà sconti, soprattutto in caso di qualificazione inConference League) e lo stipendio rientra nei parametri del club giallorosso, ma sulle sue tracce c’è anche l’Aston Villa.

(corsport)