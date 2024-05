Atalanta-Roma, BOVE: “C’è rammarico, ma siamo un gruppo che dà l’anima” (VIDEO)

Ko a Bergamo, dopo l’uscita in Europa League: al Gewiss Stadium la Roma perde per 2-1 per mano dell’Atalanta nella 36esima giornata di campionato e vede allontanarsi l’obiettivo Champions. Dopo la sconfitta il centrocampista giallorosso Edoardo Bove ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BOVE AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Siamo rammaricati per il risultato però non posso recriminare nulla alla squadra e ai miei compagni. Siamo sempre il gruppo che dà l’anima in campo e lascia tutto per la Roma. Andiamo a casa dopo questa sconfitta ma siamo comunque consapevoli della nostra squadra, c’è da migliorare ma siamo un gruppo unito”.

Questa era una partita importante, quasi decisiva per questa finale di campionato. Adesso ci sono sei punti e bisogna farli.

“Assolutamente, mancano due partite e faremo tutto per vincerle, se si incastreranno alcuni risultati ancora non è finito niente. Noi pensiamo a noi, andiamo avanti”.

Cosa ha avuto l’Atalanta che non ha avuto la Roma in questa serata?

“Secondo me loro sono più abituati a giocare questo tipo di partite uno contro uno, magari noi abbiamo pagato una loro fisicità che ci ha messo un pochino in difficoltà. Credo che sia stata un pochino una nostra difficoltà”.