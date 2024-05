AS Roma, da Mourinho a De Rossi, il grande bluff della media punti: tutto è cambiato affinché nulla cambi

La Roma ha deciso di cambiare la propria guida tecnica alla fine del girone d’andata, anzi per la precisione dopo le prime 20 giornate. Al posto di Josè Mourinho i Friedkin hanno ingaggiato Daniele De Rossi, con l’idea di dare una scossa all’ambiente e invertire la tendenza. La speranza era quella di inseguire un posto in Champions League, che ormai manca dalla bellezza di 6 anni. Sono cambiati 5 allenatori ma alla fine anche quest’anno un nulla di fatto.

La Roma aveva totalizzato 29 punti nelle prime 20 giornate di questo campionato, con un media di 1.45 punti a gara. Dalla 21* alla 36* De Rossi ha innalzato i valori a 1.94. Se andiamo a vedere i numeri del 2022/2023 possiamo notare come nel girone d’andata Mourinho abbia ottenuto 37 punti in 19 partite, frutto di 11 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte ed una media esattamente di 1.94.

In questa ellittica di risultati il dato curioso è legato anche alle ultime 7 partite giocate dai giallorossi in Serie A, in cui è arrivata una sola vittoria (Udine) con la media punti ridiscesa sotto quota 1.50.

Inoltre se verrà vinta la gara con il Genoa e non quella con l’Empoli (potrebbe non essere decisiva per il sesto posto) la Roma chiuderà il torneo con 63 punti, ovvero lo stesso identico punteggio degli ultimi due anni.

Entrando nello specifico delle gare di questo campionato c’è un sinistro e indicativo riscontro nei risultati, tra andata e ritorno. Uno specchio che riflette un andamento molto simile, che si differenzia appena per due match. Vediamolo insieme:

Partendo nell’ordine del girone d’andata:

Salernitana: +2, Mourinho pareggio in casa, De Rossi vinto fuori.

Verona:+3, Mourinho perso fuori, De Rossi vinto in casa.

Milan: = unica che ha giocato entrambe le volte Mourinho.

Empoli: manca la gara di ritorno con De Rossi, Mourinho ha vinto l’andata.

Torino:+2, Mourinho ha pareggiato fuori, De Rossi vinto in casa.

Genoa: ancora deve giocare De Rossi, Mourinho ha perso fuori casa.

Frosinone:= vinto entrambi

Cagliari:=vinto entrambi

Monza:=vinto entrambi

Inter:=perso entrambi

Lecce:-2, Mourinho ha vinto in casa, De Rossi pareggiato fuori.

Lazio:+2, Mourinho ha pareggiato fuori, De Rossi vinto in casa

Udinese:=vinto entrambi

Sassuolo: = vinto entrambi

Fiorentina: = pareggiato entrambi

Bologna: = perso entrambi

Napoli: -2, Mourinho ha vinto in casa, De Rossi pareggiato fuori

Juventus: +1, Mourinho ha perso fuori, De Rossi pareggiato in casa

Atalanta: -1, Mourinho ha pareggiato in casa, De Rossi perso fuori.

Sostanzialmente la differenza nel cammino dei due allenatori è nei 5 punti persi nel girone di andata con Salernitana e Verona e conquistati in quello di ritorno. Lo stesso Special One sottolineò come il mercato completato in grave ritardo dalla società non consentì alla squadra di preparare al meglio l’inizio di campionato.



Al di là dei risultati in Serie A, va però aggiunto che il cammino europeo dello scorso anno si concluse con una sostanziale vittoria (Taylor permettendo) e non con una semifinale di rammarichi. Dopo tutti questi anni di sesti posti, forse si può arrivare a capire che il problema non sono gli allenatori ma la società. La Luna, non il dito.

Angelo Papi