VIDEO – Trigoria, ecco Solbakken: il primo allenamento con la squadra. Belotti parzialmente in gruppo, individuale per Wijnaldum

Nel primo allenamento del 2023 la Roma accoglie anche Ola Solbakken: l’arrivo in giallorosso dell’esterno offensivo norvegese – il cui contratto con il Bodø/Glimt è scaduto ieri – è stato annunciato lo scorso 23 novembre e da oggi il classe ’98 è a disposizione di José Mourinho.

La squadra è tornata ad allenarsi nel pomeriggio al “Fulvio Bernardini” di Trigoria in vista della prima sfida del 2023 contro il Bologna, in programma mercoledì alle 16.30 allo Stadio Olimpico: Andrea Belotti è tornato a lavorare parzialmente in gruppo dopo l’infortunio, mentre Gini Wijnaldum ha svolto una seduta individuale. Di seguito il video dell’allenamento, condivido sui social dalla Roma.