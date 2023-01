Lorenzo Pellegrini, alla fine del primo tempo di Roma-Genoa, ha lasciato il campo per Paulo Dybala. Nel post partita di ieri, Mourinho aveva fatto capire come si trattasse di un problema fisico che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze gravi.

Gli esami svolti nella mattinata, infatti, hanno escluso lesioni per Pellegrini che a questo punto può puntare a mettersi a disposizione per la sfida di domenica sera con la Fiorentina.