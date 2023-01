Milan-Roma, ZALEWSKI: “Bravi a restare in partita, il 2-0 ci ha dato una scossa” (VIDEO)

Nella 17a giornata di campionato la Roma pareggia 2-2 col Milan: i giallorossi recuperano il doppio svantaggio a San Siro e agguantano il pari nel finale. Dopo la gara l’esterno giallorosso Nicola Zalewski è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ZALEWSKI A SKY SPORT

State sempre dentro la partita, non vi arrendete mai. Grande capacità sui calci piazzati, quanto vi allenate?

“Oggi siamo stati molto bravi a rimanere in partita, anche dopo il 2-0 abbiamo avuto molte occasioni. Ci credevamo, alla fine del primo tempo sull’1-0 sapevamo che ogni occasione poteva essere buona per pareggiare. Abbiamo costruito tanto. La qualità sui calci piazzati, avendo giocatori come Dybala e Pellegrini che battono bene, è un’arma in più”.

È capitato altre volte: cominciate a giocare quando siete sotto. Ci hai fatto caso?

“No, magari è una casualità. Cerchiamo sempre di fare la nostra partita dal primo all’ultimo minuto. Sapevamo che il Milan era una grandissima squadra. Il gol del 2-0 ci ha dato la scossa per reagire”.

Mourinho vi prepara così, con questo spirito?

“La mentalità che ci ha dato il mister è quella di lottare su ogni pallone e rimanere in partita fino alla fine. Oggi siamo stati molto bravi a riprenderla a 10 minuti dalla fine, a segnare il gol del 2-1 e a restare in partita. Le occasioni sono state di più a nostro favore e nel finale siamo stati bravi a sfruttarla”.

ZALEWSKI A DAZN

Hai il poster di Candela (presente in studio, ndr) o nei hai altri?

“Sicuramente è stato un grande giocatore, cercherò di fare meglio di come ha fatto lui, anche se sarà molto difficile”.

Sei bravissimo tecnicamente sia con il destro sia con il sinistro. Giochi meglio a sinistra e hai tutte le qualità per fare molto meglio di me, ma devi lavorare un po’ di più sulla precisione.

“Queste parole fanno molto piacere e ti ringrazio tanto”.

Come era l’umore nello spogliatoio?

“Siamo contenti di aver conquistato un punto contro una grande squadra e in un grande stadio. Il nostro obiettivo era quello di ottenere dei punti, siamo stati molto bravi a rimanere in partita fino alla fine. Abbiamo avuto molte occasioni e siamo stati bravi a sfruttarle”.

Sul valore del pareggio.

“Sapevamo di giocare contro una grandissima squadra, non a caso ha vinto lo scudetto l’anno scorso. Siamo molto contenti di uscire da qui con un punto”.

ZALEWSKI A ROMA TV+

“Questa partita ci lascia fiducia, forza e consapevolezza dei nostri mezzi. Siamo stati bravi a rimanere in partita fino alla fine. Abbiamo sfruttato bene le ultime occasioni che abbiamo avuto”.

La Roma fa bene negli scontri diretti, la classifica è ancora aperta e ci sono tante gare da affrontare…

“Sì, il girone di andata non è ancora finito, sia negli scontri diretti che nelle altre partite cercheremo sempre di conquistare i 3 punti, è il nostro obiettivo in tutte le gare”.