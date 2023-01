Calciomercato Roma: aumenta il pressing del Torino su Shomurodov. Cremonese sempre interessata all’uzbeko, ma spunta l’Hellas Verona

Eldor Shomurodov sembra essere destinato a lasciare la Capitale in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Conterio, nelle ultime ore il Torino (anche grazie al parere positivo del tecnico Ivan Juric) ha aumentato il pressing per assicurarsi l’attaccante uzbeko e inoltre José Mourinho ha dato il suo assenso per effettuare la cessione. Intanto spunta l’interesse dell’Hellas Verona per il calciatore, mentre la Cremonese resta più indietro, ma i contatti tra le parti sono stati confermati.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

