As Roma, da oggi vacanze, poi Giappone e Portogallo

(M. JURIC) – Con il fischio finale di Roma-Torino ci sarà anche il rompete le righe della squadra in vista della lunga pausa Mondiale. Appuntamento all’Olimpico il 4 gennaio 2023 alle 16.30 per Roma-Bologna. In mezzo 52 giorni di sosta forzata in cui la Roma ha stilato un programma dettagliato e bilanciato tra lavoro e riposo per la rosa, tranne i quattro calciatori che voleranno in Qatar: Rui Patricio, Viña, Zalewski e Dybala.

Mourinho concederà qualche giorno di riposo la prossima settimana prima di ritrovarsi a Trigoria il weekend del 19-20 novembre. Un paio di giorni di allenamento e il 22 novembre la Roma volerà in Giappone per partecipare alla seconda edizione dell’EuroJapan Cup. Una settimana di lavoro a Tokyo con due amichevoli in programma: il 25 novembre contro il Nagoya Grampus al Toyota Stadium e il 28 novembre contro lo Yokohama F. Marinos al Japan National Stadium.

Il 29 novembre il ritorno a Roma con una seconda parte di vacanze concesse alla squadra. A Trigoria è prevista la seconda settimana di dicembre, prima della partenza per il Portogallo attorno alla metà del mese. Una settimana di ritiro in Algarve, ancora da definire nei dettagli, dove verranno aggregati anche i nazionali che non supereranno la fase a gironi del Mondiale. Il ritorno a Roma coinciderà con l’inizio delle vacanze natalizie e la fine del Mondiale. L’appuntamento per tutti, compresi eventuali finalisti della Coppa del Mondo, è a Trigoria subito dopo Natale.

Fonte: Il Tempo