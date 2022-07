MATIC: “Mourinho uno dei motivi per cui ho scelto la Roma. Squadra con grande potenziale e tifosi fantastici” (VIDEO)

Arrivo, visite mediche e firme: Nemanja Matic, dopo l’ufficialità, ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore della Roma ai canali del club giallorosso. “Sono felice ed orgoglioso di far parte di questo grande club. Le prime sensazioni sono ottime – le sue dichiarazioni -. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con la squadra”.

Avevi dichiarato già tempo fa che in estate avresti cambiato squadra. Hai avuto la possibilità di valutare diverse opzioni. Perché l’offerta della Roma è stata la più convincente?

“Tutti sanno che la Roma è un grande club. E poi in panchina c’è José Mourinho, con il quale ho già lavorato e con il quale ho un ottimo rapporto. È stato uno dei motivi per cui sono venuto qui. Come ho detto, la Roma è un grande club con una tifoseria molto calda. Gioca, inoltre, in un campionato affascinante. Quindi per me non è stata una scelta difficile da fare”.

Sarà la terza volta in cui giocherai agli ordini di Mourinho. Cosa puoi dirci del rapporto che c’è tra voi due?

“Devo ammettere che lavorare con lui non è sempre facile. Sa essere un allenatore severo. Ma è vincente ed è il tipo di allenatore con cui voglio lavorare perché anche io voglio vincere. È un allenatore vincente, che trasmette questa mentalità ai suoi giocatori. Sono impaziente di iniziare a lavorare con lui e con la squadra. Spero che insieme potremo fare grandi cose”.

Sei riuscito a vedere qualche partita della squadra la scorsa stagione? Che impressione hai avuto?

“Penso che la squadra abbia un grande potenziale. Certamente ho guardato qualche partita, anche perché ci giocavamo dei miei ex compagni di squadra. La squadra ha molto potenziale e lavorando bene potremo raggiungere grandi obiettivi. Vedremo cosa riusciremo a fare la prossima stagione, ma sono sicuro che potremo fare grandi cose”.

Sarà la tua prima esperienza in Serie A. È stato un fattore che ha influito sulla tua scelta? E cosa ti aspetti dal campionato italiano?

“Sì, la Serie A è un campionato che mi attrae. Ci giocano molte squadre importanti e so che non è un campionato semplice. Ma mi piacciono le sfide e mi piace confrontarmi con i giocatori di altri campionati. Penso che la Serie A sia una sfida importante per me, come lo è giocare in un grande club come la Roma”.

Manca ancora qualche settimana all’inizio della preparazione, ora sei qui per sbrigare le questioni burocratiche. Come trascorrerai queste settimane che precedono l’inizio della preparazione?

“Ho fatto un paio di settimane di vacanza e qualche giorno fa ho ricominciato ad allenarmi. In questo periodo continuerò ad allenarmi. Non pretendo di farmi già trovare pronto per la prossima stagione, ma voglio comunque prepararmi per la pre-season e per quello che mi aspetta. Ho visto il programma della preparazione, sarà molto intensa. Dobbiamo essere pronti e concentrati. E voglio assicurarmi di essere in forma per quando inizieremo”.

Giochi da molti anni ad alti livelli, ma hai giocato solo una volta all’Olimpico, tra l’altro a porte chiuse. Sei impaziente all’idea di giocare in un Olimpico gremito?

“Certo, l’Olimpico è uno stadio iconico. Come hai detto, ci ho giocato solo una volta, senza pubblico. Quindi non è stato il massimo. Ma non vedo l’ora di giocarci davanti a un grande pubblico. So che la Roma ha una tifoseria fantastica. Non vedo l’ora di vivere questa esperienza”.

Ti sei fatto già un’idea di quanto calorosi siano i tifosi, visto come ti hanno accolto sui social?

“Sì, da quando il mio nome è stato associato alla Roma ho iniziato a ricevere moltissimi messaggi e commenti. E sono felice di questo”.

Quali sono i tuoi obiettivi per la prossima stagione a livello personale e di squadra?

“Competere su tutti i fronti. Il mio obiettivo è questo. Lottare per ogni trofeo, cercare di vincere il più possibile. Non mi piace parlare di obiettivi adesso, ma sono sicuro che lotteremo per tutti i trofei”.

C’è un messaggio che vuoi mandare ai tifosi della Roma?

“Voglio ringraziarli per tutto l’affetto che già mi hanno dimostrato. Darò il massimo per questa squadra. Insieme faremo grandi cose”.