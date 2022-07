Calciomercato Roma: stretta per Frattesi. Incontro con l’agente la prossima settimana, il Sassuolo vuole Bove come contropartita

Roma vicina a chiudere per il secondo rinforzo del centrocampo. Dopo Nemanja Matic, toccherà a Davide Frattesi, che farà ritorno in giallorosso dopo la precedente esperienza nel settore giovanile. Stando alle ultime indiscrezioni la distanza tra le richieste del Sassuolo e la proposta del gm Tiago Pinto si è ridotta ed è possibile una chiusura dell’operazione già in settimana. Lo stesso giocatore farà rientro a Roma dopo gli impegni della Nazionale.

La cifra complessiva dell’operazione sarà di circa 30 milioni di euro, a cui però andrà sottratto il 30% della futura vendita,che ancora spetta alla Roma, più l’inserimento di contropartite come Volpato, Felix e Tripi: circa 15 milioni la spesa prevista. Al giocatore un ingaggio di circa 2 milioni a stagione, il doppio di quanto percepisce al Sassuolo (700 mila euro)

Fonte: calciomercato.com

Come riferisce la trasmissione ‘Calciomercato – L’originale’, è previsto un nuovo incontro con l’agente di Frattesi la prossima settimana. Si lavora ancora sulle contropartite da girare al Sassuolo, che ha richiesto che venga inserito nell’affare Edoardo Bove

Fonte: Sky Sport