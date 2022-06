Roma, il trionfo celebrato nel mondo. In Olanda: “La lezione di Mourinho a Slot”. In Inghilterra: “Il calcio è vincere e Mou vince”

Non era certo la Champions League, ma un trofeo europeo che la Roma non vinceva da oltre 50 anni. Ma non solo: con il successo in Conference League Josè Mourinho diventa l’unico allenatore ad aver vinto le tre competizioni targate Uefa. È soprattutto di questo che si parla su tutti i quotidiani internazionali, soprattutto su quello sportivi. Ad anticipare le uscite cartacee, le versioni online che poco dopo il triplice fischio finale a Tirana hanno celebrato il club e il tecnico portoghese.

“La Roma di Mourinho vince la prima edizione della Conference ed entra nella storia– si legge su L’Equipe– Il suo allenatore Josè Mourinho continua a scrivere la sua leggenda nelle coppe europee”. Sempre in Francia, ma sullo storico mensile ‘Onze Mondial’, Mourinho viene definito“l’allenatore di tutti i record” essendo diventato “il primo allenatore della storia a vincere tre coppe europee differenti”.

In Inghilterra, dove Mourinho ha allenato Manchester United e Chelsea, la BBC ne parla di lui come di “Un vincitore seriale che ha dato vita alla Roma” e questo perché “il calcio è vincere e Mourinho vince”. Il Daily Mail, invece, nel celebrare Mourinho parla anche di futuro: “Jose Mourinho in lacrime festeggia il suo quinto trofeo europeo dopo la vittoria per 1-0 della Roma sul Feyenoord in Albania, mentre giura di rimanere e ‘costruire un progetto davvero forte'”.

In Spagna, dove Mourinho ha vinto sulla panchina del Real Madrid, Marca parla della “manita di Mourinho” e lo definisce “già eterno. Tutte le strade portano a Roma e José Mourinho ha ritrovato, dirigendosi verso la Capitale italiana, la via del trionfo. L’allenatore portoghese, su cui i riflettori avevano smesso di brillare dopo la fine del suo periodo al Manchester United e la sua avventura al Tottenham, è tornato in prima linea”.

Anche As scrive della vittoria della Roma del tecnico portoghese, ma a differenza degli altri giornali, non lo fa nella home page ma nasconde la notizia in una parte bassa: “Mourinho non ha una Coppa che possa resistergli”, titola.

Ovviamente non poteva mancare la stampa portoghese nelle celebrazioni della Roma targata Mourinho. A Bola, ad esempio, sottolinea che il tecnico ex Real Madrid e Chelsea “continua a fare la storia”. E ancora: “Nella finale della 1a edizione della Conference League, disputata a Tirana, la festa è stata italiana e anche portoghese, con la Roma, guidata da José Mourinho, che ha battuto il Feyenoord per 1-0, gol segnato dal nazionale Nicolò Zaniolo”. Ma A Bola ha commentato anche la prova degli altri portoghesi in squadra: “Il portiere della Roma Rui Patrício era sotto i riflettori, mentre l’altro portoghese Sérgio Oliveira è entrato al posto dell’infortunato Henrik Mkhitaryan”. Record, invece, sottolinea che “José Mourinho vince il suo quinto titolo e fa la storia del calcio”.

C’è poi l’Olanda, in cui se da una parte si rende merito ai cinque successi del tecnico portoghese, dall’altra non si manca lanciargli frecciate. Come fa il Telegraaf che scrive come Mourinho abbia dato “una lezione a Slot”, il tecnico del Feyenoord, ma allo stesso tempo si ricorda come il portoghese, dopo il licenziamento dalla panchina del Tottenham nel 2021, sia stato “cancellato come allenatore di alto livello”.

Il sito sportnieuws.nl, invece, attacca Mourinho attraverso Abraham. Nel finale di partita, infatti, l’attaccante inglese ha spesso combattuto da solo con i difensori del Feyenoord. In uno dei tanti scontri, in cui finisce a terra, viene inquadrato dalle telecamere, che Abraham ‘saluta’ con un occhiolino, cosa che la stampa olandese prende come un finto infortunio. “Abraham si rivela essere un vero allievo di Mourinho”, si legge. E ancora: “Che dolore ha avuto Tammy Abraham, nelle fasi finali della finale della Conference League!”, si legge ancora.

L’attaccante inglese della Roma “è stato a terra per un po’. Quindi ha perso un po’ di tempo”, scrive concludendo che “sono giocatori di José Mourinho per una ragione, non sono loro…”.

Ma il successo della Roma di Mourinho ha varcato anche l’Oceano ed è celebrato anche in Argentina, dove ‘Olé’ parla dell’“impressionante record di Mourinho in Europa. L’allenatore portoghese ha vinto la Conference League con la Roma, l’unico grande titolo che gli mancava. E ha avvertito resterà con il club giallorosso”.