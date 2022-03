Scontro diretto per l’Europa che conta all’Olimpico. La Roma di Mourinho sfida in casa l’Atalanta di Gasperini, dopo il 4-1 in favore dei giallorossi dell’andata.

Fischio d’inizio alle ore 18 per questo big match tutto da vivere. Segui con noi il LIVE della sfida!

——> CLICCA QUI PER LA CRONACA IN DIRETTA