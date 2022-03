Roma-Atalanta è la partita delle grandi occasioni per i giallorossi e si rivede allo stadio Olimpico anche Francesco Totti. L’ex capitano giallorosso è segnalato in tribuna per assistere al match di campionato in programma alle 18. L’ultima volta che Totti aveva assistito dal vivo a una partita della Roma era stato nell’ultimo confronto casalingo con il Verona.