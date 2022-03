Conference League, VITESSE-ROMA: info biglietti. Tagliandi a 19,50 euro

Con un comunicato la Roma ha reso note le informazioni per prenotare i biglietti per assistere a Vitesse-Roma, gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League. La nota del club giallorosso:

Scatterà alle ore 10 di venerdì 4 marzo, e durerà fino alle ore 13 di martedì 8 marzo, la prenotazione dei biglietti di Vitesse-Roma, andata degli ottavi di Conference League.

Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sulla partita, in calendario giovedì 10 marzo allo stadio GelreDome di Arnhem, in Olanda.

Lo scambio voucher-biglietto

La prenotazione online prevede l’acquisto di un voucher pdf che darà diritto al ritiro del biglietto valido per l’accesso allo stadio presso il Meeting Point che sarà allestito nel centro città di Arnhem il giorno della partita.

In tutte le fasi di vendita potrà essere prenotato massimo un biglietto di Settore Ospiti (Block 125-126) per transazione. Il prezzo è di 19,50 euro.

Fasi di acquisto voucher su asroma.com

FASE 1: riservata ai titolari di Abbonamento AS ROMA 2021/22: Dalle ore 10.00 di venerdì 4 marzo, alle 9.59 di lunedì 7 marzo 2022. Per finalizzare la prenotazione dovrà essere inserito nell’apposito campo il PNR dell’abbonamento 21/22.

FASE 2 (eventuale): vendita libera dalle ore 10.00 di lunedì 7, alle ore 13.00 di martedì 8 marzo 2022. Potrà essere acquistato un solo voucher per transazione.

Informazioni per il ritiro del biglietto e l’accesso allo stadio

Su richiesta delle Autorità locali di Arnhem i biglietti del settore ospiti dovranno essere obbligatoriamente ritirati presso il meeting point che sarà allestito in Rijnkade 49 ad Arnhem il giorno della partita.

Il meeting point sarà aperto dalle ore 15:00. Per ritirare il biglietto sarà obbligatorio consegnare al personale addetto il voucher pdf stampato, insieme a un valido documento d’identità.

Non sarà possibile consegnare il biglietto in caso di incongruenza tra i dati visibili sul voucher ed il documento d’identità.

Dal Meeting Point sarà poi obbligatorio raggiungere lo Stadio GelreDome esclusivamente con i shuttle bus messi a disposizione dalle stesse Autorità cittadine. Le navette inizieranno a partire dal meeting point in Rijnkade alle ore 17:15.

La stazione centrale di Arnhem dista 15 minuti a piedi dal Meeting Point.

Tutti i tifosi che arriveranno in macchina possono parcheggiare presso Onderkade.

Non sarà possibile recarsi allo stadio senza aver preventivamente ritirato il biglietto.

Al termine della partita i tifosi saranno accompagnati dallo Stadio al Meeting Point da dove poi potranno liberamente raggiungere le proprie destinazioni finali.

AS Roma, inoltre, raccomanda a tutti i propri tifosi di non recarsi in Olanda per la gara senza essere già in possesso del voucher valido per il ritiro del biglietto d’ingresso allo Stadio GelreDome e di verificare attentamente i requisiti di viaggio richiesti dalle autorità locali.

Per maggiori informazioni o in caso di mancata ricezione del voucher è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected] o contattare il contact center allo 06.89386000 (lun.-ven. 9:30-18:30).

Fonte: Asroma.com

