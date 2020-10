Twitter, i messaggio di vicinanza per Totti. Il Real Madrid: “Hai il nostro sostegno”. Virginia Raggi: “Roma ti abbraccia”, Zingaretti: “Profondamente rattristato”

Gesto d’affetto e di vicinanza del Real Madrid nei confronti di Francesco Totti, che nella giornata di oggi ha perso il padre Enzo. Il club spagnolo, che nel corso della carriera dell’ex capitano della Roma ha provato più volte a portarlo a giocare al Bernabeu, ha inviato un messaggio d’affetto a Totti e alla sua famiglia tramite l’account ufficiale Twitter: “Il Real Madrid desidera esprimere le proprie condoglianze, il proprio sostegno e affetto a Francesco Totti – leggenda della Roma – e a tutta la sua famiglia, i suoi amici e i suoi cari, per la morte del padre, Enzo“.

La prima cittadina di Roma, Virginia Raggi mostra la sua vicinanza alla famiglia Totti: “Voglio esprimere le più sentite condoglianze a Francesco Totti e alla sua famiglia per la perdita del papà Enzo. Roma vi abbraccia.” Anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha manifestato il suo cordoglio: “Caro Francesco, sono profondamente rattristato per la perdita di tuo papà Enzo. Vedere andare via chi ci ha accompagnato per la vita non è semplice. A te e alla tua famiglia mando un grande abbraccio in questo momento difficile“.

Anche il mondo della pallacanestro romana si stringe al dolore della famiglia Totti. Ecco il messaggio della Virtus Roma: “La Virtus Roma si stringe attorno a Francesco Totti, e a tutti i suoi cari, in questo momento di profondo dolore per la perdita di papà Enzo”.

Questo il messaggio di Claudio Marchisio, ex giocatore e capitano della Juventus: