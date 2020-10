Milan-Roma: out Carles Perez. Non è partito con la squadra per una tonsillite

Carles Perez non farà parte dei giocatori disponibili per stasera. Nonostante fosse tra i convocati, l’attaccante esterno non è volato per Milano a causa di una tonsillite. Lo rende noto su Twitter il giornalista di Sky Sport, Angelo Mangiante. Lo spagnolo, da subentrato, aveva segnato nell’ultima gara contro il Benevento il gol del definitivo 5-2.

Carles Perez out per #MilanRoma.

Era tra i convocati ma non parte stamattina con la squadra per una tonsillite. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 26, 2020