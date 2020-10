Ingaggi Serie A: Juve prima con 236 milioni, Roma terza con 112

I costi della Serie A sono scesi da 1 miliardo e 360 milioni a 1 miliardo e 288 milioni, al secondo posto di questo dorato censimento. La Juve ha dato l’esempio, risparmiando 58 milioni sugli ingaggi: una misura ormai indispensabile per bilanciare la salute dei conti con le ambizioni. La crisi Covid 19 ha imposto a tutti una severa cura dimagrante che ha innanzitutto impoverito i trasferimenti nell’ultimo mercato. Ma evidentemente non basta: anche i giocatori hanno pagato pegno, con piccole rinunce. In soccorso delle società, però, sono venute le norme dell’ormai famoso Decreto Crescita. Ne hanno beneficiato soprattutto gli stranieri, che hanno potuto tenere alte le retribuzioni grazie a una tassazione ridotta del 50%. […]

Nel girone dei virtuosi trova posto anche laRoma. I giallorossi non solo hanno contenuto i costi con salutari cessioni, ma hanno anche sterilizzato la voce stipendi. Così il fardello di 125 milioni del 2019 scende a 112. È l’inizio di un nuovo percorso? Non se lo augura solo la famiglia Friedkin. […]

La classifica del monte ingaggi delle squadre di Serie A:

Juventus 236

Inter 149

Roma 112

Napoli 105

Milan 90

Lazio 83

Fiorentina 55

Torino 51

Cagliari 46

Bologna 43

Atalanta 42,6

Genoa 41

Sassuolo 35

Parma 34

Sampdoria 34

Benevento 32

Udinese 31

Verona 24

Crotone 23

Spezia 22

Analizzando nel particolare la Roma, questo è l’elenco degli stipendi dei giocatori giallorossi:

DZeko 7,5

Pastore 4,5

Smalling 3,8

Mkhitaryan 3,5

Pau Lopez 3

Pedro 3

Spinazzola 3

Veretout 3

Diawara 2,5

Fazio 2,5

Zaniolo 2,5

Borja Mayoral 2,3

Pellegrini 2,3

Juan Jesus 2,2

Karsdorp 2,2

Mancini 2

Perez 2

Cristante 1,8

Kumbulla 1,8

Peres 1,8

Ibanez 1,5

Santon 1,5

Villar 1,2

Mirante 1

Calafiori 0,4

Boer 0,2

NB: questa inchiesta, scrive il quotidiano sportivo, indica al netto gli stipendi dei giocatori di A, esclusi gli allenatori. Invece il totale considera il costo lordo del club,anche di quei giocatori che non compaiono in tabella.

Fonte: Gazzetta dello Sport