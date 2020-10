Conferenza stampa, FONSECA: “Fiducia nella società, domani farò turnover” – VILLAR: “Più pronto dell’anno scorso, Pedro un esempio”

Vigilia del primo turno di Europa League. La Roma è arrivata nel pomeriggio a Berna dove domani andrà in scena il primo atto del suo cammino europeo di questa stagione, la sfida con lo Young Boys. Alle 16.45 il tecnico Paulo Fonseca parla in conferenza stampa e sarà affiancato per l’occasione da Gonzalo Villar.

Questo il loro intervento:

Per Fonseca: Il progetto Roma sembra diventare interessante, lo dicono i 12 risultati utili in campionato. Giocatori esperti assieme ai giovani, soddisfatto di questo mix che si è creato?

Si, è importante avere giocatori esperti e giovani come Villar e Perez, che si sono adattati al nostro calcio, giocatori sui quali abbiamo fiducia per il presente e per il futuro.

Per Fonseca: i rapporti con la società sono eccellenti?

Si, lavoriamo insieme per rendere ogni giorno più forte la Roma. Ho la totale fiducia nella società

Per Villar: con il Benevento è stato reattivo, qual è stata la sua principale difficoltà che ha superato.

E’ un calcio diverso rispetto a quello spagnolo, magari era solo una questione di ritmo. Non è vero che mi sento pronto solo da quest’anno, sto bene dall’inizio e sicuramente mi sento meglio della passata stagione

Per Fonseca: domani 5-6 cambi rispetto al Benevento?

Si, magari di più. Ho totale fiducia in tutti i giocatori ed è importante in questo momento fare turnover.

Per Villar: si aspettava il ritorno di Pedro a questi livelli?

Per me è positivo il suo arrivo qui alla Roma, ha già fatto 2 gol e sta giocando benissimo, non smette mai di correre, sembra un 23enne come me (ride, ndr). Il mio amico Carles Perez ha davanti un esempio.