Stadio Roma, Raggi: “Il progetto deve andare avanti, è tutto regolare”

Virginia Raggi prende posizione a favore del progetto del nuovo stadio della Roma. La sindaca di Roma risponde via Twitter al capogruppo del Pd in Campidoglio Giulio Pelonzi, che oggi ha espresso la posizione di “forte contrarietà” del suo partito. “Il Pd non vuole lo stadio. Per me lo stadio della Roma deve andare avanti. Ho fatto fare una due diligence, un controllo su tutti gli atti, e tutto è regolare”, la risposta della prima cittadina della Capitale.

