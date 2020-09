Roma, errore con il nome di Diawara nella lista di Verona: i giallorossi faranno ricorso in caso di assegnazione del 3-0 a tavolino

La Roma rischia di veder modificato il proprio tabellino della gara pareggiata 0-0 nella prima gara di campionato contro l’Hellas Verona. C’è infatti la possibilità che la vittoria sia assegnata per 3-0 a tavolino ai gialloblù, visto che il nome di Amadou Diawara non è stato riportato nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla Roma alla Lega tra gli over 22, come doveva essere, ma era stato lasciato tra gli under.

La Roma in caso di comunicazione in merito alla sconfitta a tavolino della partita contro l’Hellas Verona farà ricorso. Come riportato dal giornalista Jacopo Aliprandi però, i giallorossi dall’errore di Diawara non sono riusciti a trarre vantaggio nei confronti del Verona per questo motivo esiste la possibilità che non venga assegnata la vittoria a tavolino ai gialloblù. Inoltre, i giallorossi non avrebbero ricevuto da parte della Lega “l’allert” che comunicasse l’errore dell’inserimento del nome nella lista sbagliata.

La Roma ha contro un precedente, che è quello di Sassuolo-Pescara, in cui gli emiliani sono stati costretti a perdere a tavolino 3-0 per aver schierato Ragusa che non era inserito nella lista dei 25 giocatori.

Fonte: gazzetta.it