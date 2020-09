È fissato per i prossimi giorni in Campidoglio l’incontro tra i nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, e il sindaco della Capitale Virginia Raggi. Sarà sopratutto una visita di cortesia, con il tema Stadio della Roma sullo sfondo, che, come ha ricordato la sindaca più volte, dovrebbe essere approvato in assemblea capitolina entro l’anno.

Fonte: ANSA