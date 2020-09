Calciomercato Roma: Perotti verso il Fenerbahce per 3 milioni. L’argentino guadagnerà 2,5 a stagione

A due giorni dall’avvio della Serie A 2020/21, la Roma è particolarmente attiva sul mercato: dopo l’arrivo di Kumbulla, sembra in via di definizione l’affare Milik, come la cessione di DZeko ed Ünder.

Anche Diego Perotti, ora alle prese con una lesione muscolare, potrebbe salutare la Capitale: stando a quanto scrive Daniele Longo su Twitter, è prossimo alla chiusura il trasferimento dell’argentino al Fenerbahce per circa 3 milioni di euro. L’esterno, arrivato in giallorosso nel 2016 dal Genoa, guadagnerà circa 2,5 milioni a stagione.