Calciomercato Roma, Kolarov è dell’Inter: ai giallorossi 1 milione più 500 di bonus. Tra lunedì e martedì le visite mediche

La Roma continua a muoversi sul mercato in uscita, dove deve fare cassa prima di potersi sedere al tavolo delle trattative in entrata. Prossimo a lasciare Trigoria sembra essere Aleksandar Kolarov, che sarebbe pronto ad approdare a Milano sponda Inter. I nerazzurri pagheranno ai giallorossi un corrispettivo di un milione più bonus per il cartellino del terzino serbo.

Fissate per domani le visite mediche di Patrik #Schick con il #BayerLeverkusen. Accordo per 1 milione più bonus per la cessione di #Kolarov all'#Inter#ASRoma — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) September 2, 2020

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, la Roma e l’Inter avrebbero trovato un accordo per il cartellino del serbo per un milione di euro più cinquecento di bonus. Kolarov è pronto a firmare un contratto di un anno, con opzione per il secondo. Fissate tra lunedì e martedì le visite mediche.