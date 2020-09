Calciomercato Roma: giallorossi vicini ad Izzo del Torino

Non solo Chris Smalling. Come scrive Francesca Ferrazza su Twitter, infatti, la Roma sarebbe vicina anche ad un altro difensore, si tratta di Armando Izzo del Torino. Il classe ’92 era stato seguito lo scorso anno anche da Petrachi, ma ora c’è stata l’accelerazione soprattutto per via della sua capacità a giocare in una difesa a 3.

