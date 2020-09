Calciomercato Roma: Florenzi verso il Psg in prestito con diritto di riscatto. Contratto di un anno con opzione per altri tre

Alessandro Florenzi, dopo 6 mesi trascorsi al Valencia, è rientrato alla Roma. Ma il suo ritorno è solo momentaneo con l’esterno azzurro che ora può nuovamente lasciare l’Italia stavolta per la Francia: è vicinissimo, infatti, il suo passaggio al Paris Saint-Germain che è pronto ad accoglierlo in prestito per una stagione con diritto di riscatto.

Fonte: gazzetta.it

Il prestito di Florenzi al Paris Saint-Germain sembra essere ormai cosa fatta. Secondo quanto riportato dal profilo Twitter del giornalista Nicolò Schira il giallorosso sarebbe pronto a sbarcare nel massimo campionato francese dove, in caso di riscatto, potrebbe firmare un contratto di quattro anni, uno più tre eventuali.

Done deal! Alessandro #Florenzi to #PSG from #ASRoma on loan with option to buy. He will sign 4-year contract (1+3). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 10, 2020