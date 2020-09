CAGLIARI-ROMA 2-2: Under e Mkhitaryan regalano il pareggio ai giallorossi nella ripresa

Finisce con un pari l’ultima amichevole del precampionato della Roma.Buon primo tempo per i giallorossi, ma a finalizzare sono gli uomini di Di Francesco. Prima Rog poi Walukiewicz regalano il doppio vantaggio al Cagliari. Nel secondo tempo, però, esce fuori la Roma: un 1-2 micidiale quello con cui Under e Mkhitaryan regalano ai giallorossi il pareggio nel giro di 2 minuti. C’è tempo anche per un risentimento muscolare per Diego Perotti, che abbandona il campo all’80’ dopo soli 13 minuti di gioco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI: Cragno (72′ Vicario); Faragò, Walukiewicz (70′ Pisacane), Klavan (83′ Pinna), Lykogiannis; Caligara (63′ Ladinetti), Oliva (46′ Sottil), Rog (79′ Conti); Nandez (90’+1 Guntini); Simeone (70′ Pavoletti), Joao Pedro (70′ Zappa).

A disp.: Aresti, Carboni, Pinna, Pajac, Marin.

All. Di Francesco

ROMA: Pau Lopez (67′ Mirante); Mancini, Cristante (46′ Under), Ibañez; Karsdorp (67′ Santon), Diawara, Veretout (90’+1 Seck), Spinazzola (67′ Calafiori); Pellegrini (67′ Perotti, 80′ Antonucci), Mkhitaryan; Dzeko (67′ Villar).

A disp.: Berti, Juan Jesus, Feratovic, Bouah.

All. Fonseca.

Marcatori: 37′ Rog, 42′ Walukiewicz, 59′ Under

Recupero: 3′ st