Trigoria, i convocati della Roma per la preparazione: c’è Florenzi. Mirante, Pastore e Schick si uniranno al gruppo in un secondo momento (COMUNICATO)

Alla vigilia del raduno presso il centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare la stagione 2020/2021, la Roma dirama la lista dei 35 convocati a Trigoria per il ritiro. Presenti diversi calciatori della Roma Primavera, mentre per motivi diversi Antonio Mirante – alle prese con il processo di guarigione dopo aver contratto il Coronavirus -, Patrik Schick – raggiungerà la squadra dopo gli impegni con la nazionale – e Javier Pastore – impegnato nella riabilitazione dopo l’operazione all’anca – si uniranno al gruppo solo in un secondo momento. Di seguito il comunicato del club:

La stagione 2020-21 della Roma sta per iniziare. Giovedì 27 agosto i giallorossi effettueranno i tamponi a Trigoria alla vigilia della ripresa degli allenamenti.

Ecco la lista dei 35 convocati.

Mirko Antonucci

Pietro Boer

Devid Bouah

Riccardo Calafiori

Ante Coric

Bryan Cristante

Amadou Diawara

Edin Dzeko

Federico Fazio

Alessandro Florenzi

Roger Ibanez

Juan Jesus

Rick Karsdorp

Justin Kluivert

Aleksandar Kolarov

Pau Lopez

Gianluca Mancini

Antonio Mirante*

Henrikh Mkhitaryan

Robin Olsen

Javier Pastore*

Lorenzo Pellegrini

Bruno Peres

Carles Perez

Diego Perotti

Alessio Riccardi

Pedro Rodriguez

Davide Santon

Patrik Schick*

Moustapha Seck

Leonardo Spinazzola

Cengiz Under

Jordan Veretout

Gonzalo Villar

Nicolò Zaniolo