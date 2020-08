Mirante positivo al Covid-19: “Sto bene. Spero di guarire presto per iniziare la preparazione con i compagni”

Antonio Mirante, portiere della Roma, attraverso un video postato nelle storie del proprio profilo Instagram ha rivelato di essere risultato positivo al Covid-19. Il gicoatore giallorosso sta bene, non presenta sintomi febbrili, am sarà costretto comunque a rimanere in quarantena nelle mura domestiche. Queste le sue parole per dare l’annuncio: “Come alcuni di voi sapranno, purtroppo sono risultato positivo al test per il Covid- 19. Volevo dirvi che sto bene, non ho alcun sintomo: né febbre né tosse. Volevo dirvi naturalmente che sto in isolamento, spero di guarire presto e riniziare prima possibile la preparazione con i miei compagni. Vi ringrazio per i messaggi che state mandando. Un abbraccio“.

