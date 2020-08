Cessione As Roma, tutto pronto per il closing: domani alle 10 l’incontro tra i legali di Pallotta e Friedkin

Si chiude l’era Pallotta, pronto a lasciare il club nelle mani di Dan e suo figlio RyanFriedkin. E’ previsto infatti per domani il Closing per il passaggio di proprietà della Roma al magnate texano: come fa sapere su Twitter il giornalista Checco Oddo Casano, il meeting tra i legali dei due americani per l’avvio della procedura del closing è in programma domani alle 10.

Arrivano ulteriori conferme sull’incontro di domani tra i rappresentanti di Pallotta e Friedkin per la cessione della Roma. Secondo quanto riferisce il giornalista John Solano Ryan Friedkin, figlio del futuro proprietario del club giallorosso e prossimo membro del CdA, resterà a Londra per il momento. Intanto a New York sono pronti i documenti che saranno firmati domani. A curare il closing ci saranno i legali dello studio DLA Piper, rappresentanti di James Pallotta.

Ryan #Friedkin remains in London at the moment, in New York the closing documents from DLA Piper are all ready for to close tomorrow morning @ASRomaPress — John Solano (@Solano_56) August 16, 2020