Lunedì pomeriggio appuntamento in Campidoglio della maggioranza del Movimento 5 Stelle per discutere dello Stadio della Roma. Secondo quanto si apprende, la sindaca Virginia Raggi incontrerà i consiglieri di maggioranza per esaminare la due-diligence svolta sulla documentazione e chiesta dalla sindaca dopo l’inchiesta della Procura di Roma.

Fonte: ansa