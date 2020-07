BRESCIA-ROMA: la formazione UFFICIALE. Out Dzeko e Pau Lopez. Mirante, Kalinic e Bruno Peres dal 1′

Con il Parma è tornata la vittoria, il momento però non prevede distrazioni per la Roma obbligata a vincere per tenere a distanza il Milan nella corsa all’Europa League. I giallorossi, privi degli squalificati Mkhitaryan e Cristante, si giocano altri 3 punti fondamentali in casa del Brescia penultimo in classifica.

LE PROBABILI FORMAZIONI

BRESCIA: Joronen; Sabelli, Chancellor, Papetti, Semprini; Ndoj, Tonali, Bjarnason; Spalek; Torregrossa, Skrabb.

A disp.: Andrenacci, Gastaldello, Mangraviti, Martella, Mateju, Dessena, Viviani, Ghezzi, Zmrahl, Donnarumma, Ayé.

All. D. Lopez

ROMA: Mirante; Mancini, Fazio, Ibañez; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Kolarov; Pellegrini, Carles Perez; Kalinic.

A disp.: Pau Lopez, Fuzato, Çetin, Zappacosta, Spinazzola, Pastore, Villar, Zaniolo, Dzeko, Perotti, Kluivert.

All. Fonseca.

Arbitro: Calvarese di Teramo. Assistenti: Di Vuolo e De Meo. IV uomo: Maggioni. VAR:Manganiello. AVAR: Preti.