Più vicini alla ripartenza. Il fine settimana della Roma è tutto proiettato al ritorno in campo di mercoledì prossimo con la Sampdoria. Due buone notizie per Paulo Fonseca, che ritrova Lorenzo Pellegrini ed Henrik Mkhitaryan, tornati ad allenarsi in gruppo. Non ancora in perfette condizioni sia Pau Lopez che Mancini. A questo punto sembra sempre più probabile la loro esclusione dai convocati per l’esordio di mercoledì contro la Sampdoria.